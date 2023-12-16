Опубликован райдер певца SHAMAN

Telegram-канал Baza опубликовал райдер (требования артиста к принимающей стороне) певца SHAMAN. Он включает роскошный «Майбах» и скромный чай с лимоном.

Канал утверждает, что за полуторачасовой концерт артист требует в среднем 12 млн рублей. Два телохранителя должны сопровождать его от прилета до вылета. В концертном зале на каждые 1000 зрителей должно быть минимум 8 охранников.

Для коротких поездок (до полутора часов) артист просит тонированный «Майбах». Если поездка длится дольше, то SHAMAN предпочитает минивен V-class с матрасом на заднем диване. Водители должны быть опытные и хорошо отдохнувшие. Охранники также должны передвигаться на автомобиле бизнес-класса.

Для проживания певцу нужен люкс пятизвездочного отеля с кроватью King Size и двумя подушками с гусиным пухом.

В гримерку артист просит скромный продуктовый набор без алкоголя: вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт (итальянская закуска, ломти жареного хлеба с различными добавками или начинкой).