Представитель Депардье прокомментировал недовольство актером во Франции

Действия властей Франции в отношении Жерара Депардье могут быть вызваны его дружбой с Россией, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь актера Арно Фрилли.

Ранее министр культуры Франции Рима Абдул-Малак не исключила, что Депардье могут лишить ордена Почётного легиона за сексизм, проявленный актером во время его поездки в Северную Корею в 2018 году.

Фрилли пояснил, что во Франции был снят документальный фильм об артисте, в него вошли кадры с различными эпизодами из жизни Депардье, в том числе, с его шутками о кореянках.

По словам пресс-секретаря, слова министра не следует воспринимать как официальное решение, оно еще не принято.

«Может быть, его дружба с Россией тоже влияет на политику. Он [Депардье] сам не очень понимает, почему это вдруг всё появляется», — отметил Фрилли.