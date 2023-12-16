Пенкин рассказал о дорогих подарках, которые получали артисты
Сергей Пенкин рассказал, что в прошлые времена поклонники задаривали любимых артистов роскошными подарками. Так, однажды он получил новенькую машину немецкой автомобилестроительной компании. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
«Машину не только я получил, их получили пять человек. Я, Киркоров, Басков, Меладзе и Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад», - сообщил певец.
Как уточнил исполнитель, такие презенты стали для артистов неожиданностью.
Известный отечественный певец Сергей Пенкин в своих соцсетях сообщил, что получил звание заслуженного артиста РФ.
Рамблер: главные новости