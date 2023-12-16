Пенкин рассказал о дорогих подарках, которые получали артисты

Сергей Пенкин рассказал, что в прошлые времена поклонники задаривали любимых артистов роскошными подарками. Так, однажды он получил новенькую машину немецкой автомобилестроительной компании. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Пенкин рассказал о дорогих подарках, которые получали артисты
© РИА Новости

«Машину не только я получил, их получили пять человек. Я, Киркоров, Басков, Меладзе и Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад», - сообщил певец.

Как уточнил исполнитель, такие презенты стали для артистов неожиданностью.

Известный отечественный певец Сергей Пенкин в своих соцсетях сообщил, что получил звание заслуженного артиста РФ.

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