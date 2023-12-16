Умер барабанщик группы AC/DC

Умер первый барабанщик группы AC/DC Колин Джон Берджесс. Ему было 77 лет, сообщает Noise 11.

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Берджесс начал музыкальную карьеру в группе The Masters Apprentices, где играл с 1968 по 1972 годы. В 1970 и 1971 он был признан лучшим барабанщиком Австралии.

В 1973 году Колин перешел в AC/DC, но проработал там недолго. Его уволили из группы в феврале 1974 года за пьянство. Он утверждал, что в его напиток что-то подмешали. Берджесса заменил Фил Радд.

После AC/DC Берджесс собрал группу His Majesty с японской вокалисткой Юкио.

В 1988 году музыкант был введен в Зал славы ARIA (австралийская ассоциация звукозаписывающей индустрии).