Стали известны планы Орбакайте после новогодних корпоративов

Кристина Орбакайте в начале декабря приехала в Россию из Америки, чтобы выступить на гала-концерте «Песня года». Перед этом стало известно, что звезда опубликовала трейлер нового сезона сериала «Тест на беременность», который вышел 27 ноября на Первом канале. Кристина сыграла главврача Нину Артамонову.

Теперь Орбакайте предстоит выступить на череде новогодних корпоративов. Как информирует gazeta.ru, певица значительно снизила ценник на свои выступления, до 4, 5 миллионов.

Затем Кристина отправится в Америку к своей семье. Предполагается, что отпуск продлится как минимум до конца февраля а затем артистка вернется в Россию.