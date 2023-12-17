Певица Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн и улетит в США
Известно, что певица на полмиллиона рублей снизила ценник на свои выступления - теперь она берет за корпоратив 4,5 млн рублей.
В России певица пробудет минимум до конца февраля, после чего вернется в США, где проживает ее семья. Свою поездку в Россию исполнительница называет отпуском.
Вероятно, певица вернется в Россию еще и весной для работы.
Напомним, Кристина Орбакайте уехала из России до начала СВО. В начале декабря она приехала в Россию для участия в фестивале «Песня года».