СМИ: суд отклонил апелляции старших детей Градского
Александр Градский ушел из жизни два года назад. Но до сих пор его наследники воюют за многомиллионное состояние покойного музыканта.
Марина Коташенко, вдова Градского и ее два несовершеннолетних ребенка получили большую часть наследства. Старшие дети и третья жена считают это решение несправедливым.
Недавно взрослые дети певца, сын Даниил и дочь Мария, и их мать Ольга захотели оспорить решение суда и подали апелляции.
Однако, как пишут dni, суд отказал им в увеличении доли наследства.
Дети композитора получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.
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