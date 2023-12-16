СМИ: суд отклонил апелляции старших детей Градского

Александр Градский ушел из жизни два года назад. Но до сих пор его наследники воюют за многомиллионное состояние покойного музыканта.

Марина Коташенко, вдова Градского и ее два несовершеннолетних ребенка получили большую часть наследства. Старшие дети и третья жена считают это решение несправедливым.

Недавно взрослые дети певца, сын Даниил и дочь Мария, и их мать Ольга захотели оспорить решение суда и подали апелляции.

Однако, как пишут dni, суд отказал им в увеличении доли наследства.