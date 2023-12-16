Вернувшаяся в Россию Орбакайте уедет в США

Певица Кристина Орбакайте, которая недавно вернулась в Россию, уедет обратно в США. Об этом пишет Mash в Telegram-канале со ссылкой на источник в окружении исполнительницы.

По его данным, Орбакайте уедет после того, как отработает новогодние корпоративы. Сейчас их цена с участием дочери Аллы Пугачевой составляет четыре с половиной миллиона рублей.

В США Орбакайте уедет в феврале — это будет позиционироваться как отпуск, так как впоследствии артистка, возможно, снова вернется в Россию.

В декабре Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине.