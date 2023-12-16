Жена Ивлева рассказала о принципах воспитания ребенка

Валерия Куденкова с Константином Ивлевым растят дочь Нику, которая появилась на свет в апреле прошлого года.

Супруга популярного телеведущего рассказала, как успевает заниматься собой, уделять внимание мужу, учиться и работать, и при этом воспитывать дочь. На три раза в неделю она приглашает няню, пишет портал thevoicemag.ru

«У многих мам включаются программы: "Лучше меня никто не сделает", "Умри, но сделай" и подобное. Сначала они взваливают все на себя, при этом отвергают любую помощь, а потом все вокруг начинает рушиться», — объяснила Валерия необходимость посторонней помощницы.

Куденкова убеждена, что лучше она будет уделять дочери условных 15 минут в день, но потратит это время на нее и качественно, нежели рядом с малышкой будет постоянно раздраженная и замученная мама.

«Я считаю, что ошибка многих мамочек состоит в том, что они на первое место в жизни ставят ребенка, и помню о том, что ребенок в моей жизни — гость, она вырастет и уйдет жить свою жизнь, а я у себя останусь», — отметила она.