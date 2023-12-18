«Мать Тереза»: Симоньян с сарказмом высказалась о Пугачевой

Маргарина Симоньян ответила на слова Аллы Пугачевой о том, что она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». Медиаменеджер отнеслась к высказыванию Примадонны скептически. Отъезд звезды за границу журналистка считает ошибкой заблуждающегося человека. Симоньян усомнилась в искренности заявлений Пугачевой. Она считает, что певица лукавит, когда говорит о преданности россиянам, и в первую очередь исполнительницу волнуют только деньги. Слова Аллы Борисовны ее возмутили. «Оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала своим здоровьем, ладно здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, чтобы петь для нас, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой, не построив замки, не получив несколько гражданств, не заработав уйму денег. Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она — мать Тереза», — заявила Симоньян в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. Вместе с тем, зла на артистку журналистка не держит и предполагает, что однажды Пугачева сможет снова жить на Родине. По словам Симоньян, певица имеет на это право, поскольку является гражданкой РФ. Публика же вправе ее не любить.