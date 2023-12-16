Бузова о Тарасове: «Надеюсь, он забудет мое имя»

Ольга Бузова возмущена тем, что ее бывший супруг Дмитрий Тарасов, по ее словам, продолжает пиариться на ее звездном имени. Несмотря на то, что пара рассталась уже семь лет назад, страсти не утихли до сих пор. Ольга и Дмитрий продолжают выяснять отношения публично.

Так, в одной из последних бесед с журналистами Тарасов вновь возвратился к браку с Бузовой. Он сообщил, что они в свое время заключали брачный контракт, потому что изначально друг другу не доверяли, пишет издание lady.mail.

Ольга не оставила это заявление без комментариев.

«А о чем еще говорить, так чтобы это было цитируемо и интересно?! Но я все-таки надеюсь, что когда-то ему надоест это все и он займется чем-то серьезным и забудет мое имя. Эх, мечты-мечты…»,— посетовала она.