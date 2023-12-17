Шоумен Садальский заявил, что ему жалко Пугачеву на фоне проблем с финансами

Шоумен Станислав Садальский признался, что жалеет певицу Аллу Пугачеву на фоне падения доходов исполнительницы после эмиграции из России. Его слова передает aif.ru. "Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации", - заявил актер. Садальский подчеркнул, что Максима Галкина ему не жалко, так как артист считает комика неумным человеком. Шоумен заявил, что не хочет "даже обсуждать этого глупца". Недавно Максим Галкин во время своего выступления вспомнил о том, как его супруга Алла Пугачева сравнила эмиграцию с "голожопингом". Галкин подчеркнул, что раньше они ездили в Ригу в отдельном вагоне, который специально цепляли к поезду, следующему в том направлении. Сейчас же комику приходится летать авиакомпаниями европейских авиалиний. 29 сентября 2022 года сообщалось, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В России Галкина признали иноагентом из-за "осуществления политической деятельности". В ноябре 2023 года издание "СтарХит" сообщило, что Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В декабре артистов засняли там на прогулке.