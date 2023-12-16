Пугачева и Галкин вернулись в Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин вернулись в Израиль на юбилей музыканта Андрея Макаревича. Об этом Пугачева сообщила в социальных сетях.

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"Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", - пишет Пугачева.

Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил Галкин, который сообщил, что возвращается после гастролей по Европе. 29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.