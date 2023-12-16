Названа причина смерти Мэттью Перри

Причиной смерти американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало воздействие наркотика кетамина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные департамента медицинского эксперта округа Лос-Анджелес.

Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни 28 октября, тело Мэттью Перри обнаружили в джакузи у него дома. Актеру было 54 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». На месте инцидента не обнаружили следов наркотиков.

«Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти ... Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина», — указано в сообщении.