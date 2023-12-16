Названа причина смерти Мэттью Перри

Данный препарат используется в Соединенных Штатах в качестве средства для наркоза, а также для лечения депрессии. В документе говорится, что актер получал «инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги». Последний сеанс лечения проходил за полторы недели до его смерти.