Директор потерявшей сознание Ваенги рассказал о судьбе ее концерта в Кремле

Все планы на сольный концерт Елены Ваенги в Государственном Кремлевском дворце остаются в силе, сообщил ТАСС технический директор певицы Александр Дробыш. Культурное мероприятие запланировано на 16 декабря.

Все в силе, все будет, — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российская эстрадная певица и актриса Елена Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной в Москве. Инцидент произошел во время спектакля «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева «Слава». Исполнительница пришла в театр, чтобы увидеть премьеру постановки, режиссером которой выступил Константин Богомолов.

9 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что народная артистка России Надежда Бабкина упала в обморок на съемках в студии телеканала «Звезда». По данным Mash, съемочная группа вызвала скорую, медики привели артистку в чувство, госпитализация не потребовалась. Позднее заместитель художественного руководителя — директора Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов заявил, что данная информация не соответствует действительности и состояние певицы в норме.