Полиция проводит проверку после концерта рэпера Гуфа в Москве
Столичная полиция проводит проверку после выступления рэпера Гуфа (настоящая фамилия Алексей Долматов) в Москве.
По данным Telegram-канала SHOT, одна из зрительниц была госпитализирована с концерта с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.
Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина напал на 30-летнюю фанатку рэпера во время его выступления.
Известно, что в толпе у пострадавшей случился конфликт с неизвестным мужчиной, зрительница решила заснять агрессивного оппонента на камеру своего смартфона, но в ответ получила сильный удар по лицу, после чего мужчина ещё и разбил её телефон.
В результате случившегося у пострадавшей диагностированы сотрясение мозга, закрыта черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости. Девушка госпитализирована, нападавшего ищут.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», рэпера Гуфа избил на Пхукете парень его бывшей жены.