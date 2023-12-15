Полиция проводит проверку после концерта рэпера Гуфа в Москве

Столичная полиция проводит проверку после выступления рэпера Гуфа (настоящая фамилия Алексей Долматов) в Москве.

По данным Telegram-канала SHOT, одна из зрительниц была госпитализирована с концерта с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.

Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина напал на 30-летнюю фанатку рэпера во время его выступления.

Известно, что в толпе у пострадавшей случился конфликт с неизвестным мужчиной, зрительница решила заснять агрессивного оппонента на камеру своего смартфона, но в ответ получила сильный удар по лицу, после чего мужчина ещё и разбил её телефон.

В результате случившегося у пострадавшей диагностированы сотрясение мозга, закрыта черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости. Девушка госпитализирована, нападавшего ищут.