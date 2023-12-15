Минюст РФ признал иностранным агентом актера Анатолия Белого (Вайсмана). Об этом сообщается на сайте ведомства. Согласно размещенной информации, артист принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц. Кроме того, он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. По данным Минюста, Вайсман также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). В списке также оказались экс-главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред "Кавказского узла" Григорий Шведов и представитель организации "Гражданский совет" Денис Соколов.