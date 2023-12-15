Рэпера из ВСУ обокрали в поезде

На Украине вступившего в ВСУ рэпера Александра Ярмака (YARMAK) обокрали в поезде. Об этом сообщило издание «Страна».

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По словам Ярмака, он ехал из отпуска в поезде Киев-Днепр в купе. Ночью у него украли рюкзак, где лежал ноутбук с ценными данными и камера Go Pro, объяснил артист.

В купе с ним ехали иностранцы, у которых тоже украли вещи и деньги. Музыкант посетовал, что вещи военных в поездах воруют регулярно.

Накануне блогер Саша Стоун поделился с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его впервые в жизни ограбили.

«Вчера я забыл Airpods в такси и через десять минут, как только вышел, позвонил водителю. Он не взял трубку. Позвонил в поддержку, они не ответили», — заявил Стоун.

Позднее, ближе к вечеру, с ним связалась поддержка такси, заявив, что водитель не нашел в машине наушники. Представители компании предложили блогеру обратиться в полицию.