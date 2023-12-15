Аккаунт Блиновской на Госуслугах взломали
Блогеру Елене Блиновской взломали аккаунт на Госуслугах. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники могли получать оттуда информацию о ее налоговых задолженностях, штрафах, оплатах.
По информации канала, получить доступ хакерам удалось, скорее всего, с помощью фишинговой ссылки. После они вошли в аккаунт и некоторое время запрашивали и выкачивали данные, предоставленные Федеральной налоговой службой России. Сама Блиновская якобы планирует обратиться по данному вопросу в полицию.
Собеседник канала добавил, что ранее опубликованные в СМИ цифры об увеличившемся долге и информация о его погашении не соответствует действительности.
Напомним, что Блиновская была задержана по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она призналась в неуплате налогов и отмывании денег. Блогер рассказала, что перечисляла сниженный налог в 6%, раздробив свой бизнес, а также не указывала в бухгалтерской отчетности свой настоящий доход. Сейчас она находится под домашним арестом.