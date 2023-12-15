Муцениеце отказалась от иска к Прилучному о взыскании алиментов
Актриса Агата Муцениеце отказалась от иска к бывшему мужу, артисту Павлу Прилучному о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Об этом сообщает Super.ru.
По информации издания, сегодня прошло второе судебное заседание, после которого рассмотрение иска было завершено, а разбирательство прекращено.
Напомним, что Муцениеце и Прилучный разошлись еще в 2020 году, разделив имущество. Дети остались жить с матерью. Актриса требовала взыскать с бывшего супруга почти треть его доходов на содержание детей. Она планировала получать 30% заработка актера на алименты сыну и дочери до 2031 года, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, после чего сумма снизилась бы до 25%.
Весной Муцениеце через суд выписала Прилучного из московской квартиры. В противном случае он мог бы зарегистрировать там ребенка от своей новой жены Зепюр Прилучной-Брутян.