Филипп Киркоров меняет внешность к своему весеннему шоу

«Вы скоро все узнаете. Мы говорили, что у нас будут скоро еще кардинальные изменения. Вам все сразу расскажи и выложи. Скоро все все узнают. Если быть точным, 30 апреля у него будет выступление в Crave шоу. Там все увидят всю красоту, над которой мы работали, которую мы создавали. А проделана, на самом деле, большая работа, и будет еще несколько таких вишенок. Даже люди, которые знают его давно, даже они скажут «вау», — сказал Хайдаров во время форума «Big beauty boss».