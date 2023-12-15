Стал известен размер долга Джоли перед Питтом

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли уже вписал себя в историю Голливуда как один из самых громких. По крайней мере, за последние 20 лет. И хотя официально расставание закончилось в августе этого года, факты и неприятные подробности о взаимоотношениях мистера и миссис Смит продолжают всплывать.

Впрочем, не стоит отрицать факт, что разлука и Брэду, и Анджелине помогла посмотреть на жизнь под другим углом и начать что-то новое: Энджи, к примеру, разочаровалась в Голливуде и практически отказалась от социальной жизни, задавшись целью переехать в Камбоджу ; а Питт активно занялся скупкой недвижимости, хоть необычное, но хобби. Сейчас его так называемая империя недвижимости оценивается в 72 миллиона долларов.

А вот бывшей жене актера повезло меньше: чтобы купить собственное жилье, ей пришлось обратиться к экс-супругу за помощью — Джоли заняла у Питта восемь миллионов долларов, которые до сих пор не может выплатить. Оказывается, тот пошел ей навстречу, но не просто так, а занял деньги с процентами. И как поговаривают, звезда «Бойцовского клуба» даже попытался назвать одолженные деньги расходами на детей, которые он обязан выплачивать, но при этом сумму все равно требует вернуть. А ведь у Джоли еще и ипотека на 17 миллинов долларов!