СМИ: Аллу Пугачеву около часа опрашивали на границе России

Российские пограничники около часа опрашивали народную артистку СССР Аллу Пугачёву во время её кратковременного возвращения на родину 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, «беседа» с Примадонной состоялась во время прохода таможни в Псковской области - в специальном помещении в закрытом формате. У певицы спрашивали о цели приезда, сроке пребывания в РФ и прочее.

Отмечается, что Пугачёва была вежлива, рассказывала о жизни за границей, а также о своих детях и супруге. В финале разговора она подарила пограничникам несколько своих портретов с автографами.