Фанатку Гуфа госпитализировали с переломом костей лица после концерта рэпера

МВД России проводит проверку выступления рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на фоне госпитализации фанатки с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время концерта. Неизвестный мужчина напал на 30-летнюю женщину из Хабаровска. Изначально зрительница и мужчина просто конфликтовали, а затем она решила заснять поведение оппонента на камеру — после этого мужчина ударил ее и разбил телефон.

Сейчас девушка находится в столичной больнице им. Иноземцева. Ей диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Полиция разыскивает нападавшего.

Накануне сообщалось, что Гуф отыграл концерт в Москве, который был под угрозой срыва. На мероприятии Долматов признался, что концерт произошел «спонтанно» — на нем рэпер исполнил композиции из нового альбома, посвященные периоду разрыва отношений с Юлией Королевой.