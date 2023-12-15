Гуф дал концерт в Москве назло бывшей жене и сестре

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отыграл концерт в Москве, который был под угрозой срыва. Видео выступления публикует Super.ru.

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На мероприятии Долматов признался, что концерт произошел «спонтанно» — на нем рэпер исполнил композиции из нового альбома, посвященные периоду разрыва отношений с Юлией Королевой.

Во время концерта Долматов также вспомнил о своей сестре, которая была против выступления рэпера. Он публично передразнил девушку и назвал ее «бедной-несчастной сестрой».

Недавно Ольга Долматова сообщила, что больше не будет заниматься делами своего брата. Она отметила, что Гуф теперь сам решает связанные с работой вопросы.

«Я, понимая его состояние, категорически против выступления. Ему надо сейчас позаботится о своем здоровье и дать этот концерт весной, после лечения», — пояснила родственница.