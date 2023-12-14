У «Красы России» украли телефон во Вьетнаме

У победительницы конкурсов «Мисс Нижний Новгород» и «Краса России» в 2022 году Дарьи Луконькиной украли телефон во Вьетнаме, куда она приехала для участия в «Мисс Земля 2023». Об этом сообщает NN.ru.

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По словам Луконькиной, инцидент произошел 9 декабря, когда она вместе с другими участницами международного конкурса отправилась на городской марафон. Однако во время забега ей разрезали сумку и вытащили оттуда телефон.