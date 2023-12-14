У «Красы России» украли телефон во Вьетнаме
У победительницы конкурсов «Мисс Нижний Новгород» и «Краса России» в 2022 году Дарьи Луконькиной украли телефон во Вьетнаме, куда она приехала для участия в «Мисс Земля 2023». Об этом сообщает NN.ru.
По словам Луконькиной, инцидент произошел 9 декабря, когда она вместе с другими участницами международного конкурса отправилась на городской марафон. Однако во время забега ей разрезали сумку и вытащили оттуда телефон.
Россиянка отметила, что произошедшее ее шокировало, поскольку она «не понимала, что будет делать оставшееся время». Но позже купить ей новый телефон помогли организаторы конкурса, при этом на связь Луконькина смогла выйти только сейчас, поскольку у нее не получалось восстановить пароли от социальных сетей.
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