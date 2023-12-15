Кристина Орбакайте пожаловалась на скользкий пол на «Песне года»
Кристина Орбакайте активно снимается в новогодних передачах. Ранее исполнительница приняла участие в съемках традиционной «Песни года». Однако выступление было омрачено неприятным инцидентом. Из-за скользкого пола Кристина едва не упала.
«Там словно каток. Я едва не упала!» - возмутилась певица.
Недавно Орбакайте обратила внимание, что теперь все изменилось. После выступления на концерте «Наш Новый год», где она выступила с Игорем Николаевым, исполнительница призналась корреспондентам «МК», что на этот раз с полами все было в порядке.
«Сегодня было не скользко, вообще не скользко! На сцене было прекрасно!» - поделилась певица.
Ранее сообщалось, что семейный скандал сказался на состоянии здоровья Кристины Орбакайте.