Лобода назвала причину возвращения к песням на русском языке

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что снова будет исполнять песни на русском языке, так как за пределами Украины современный украинский язык никто не знает. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По ее оценке, большая часть Украины говорит на русском языке. В связи с этим, отметила исполнительница, она снова, как до 2022 года, будет писать песни для русскоязычной аудитории.

Артистка заметила, что осознает сложность ситуации с русским языком на Украине, поэтому дома всегда говорит на украинском. За границей, уточнила она, выгоднее петь на русском.

«В мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка», — признала Лобода.

Напомним, что в феврале прошлого года певица покинула Россию. После отъезда она сделала ряд заявлений, в частности, пообещала, что будет петь только на украинском языке.