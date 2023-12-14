Звезда «Дома-2» рассказала о долгах за унаследованную квартиру

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что получила в наследство от бабушки квартиру с долгами за коммунальные услуги.

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Ефременкова официально стала собственницей жилья родственницы, получив все необходимые документы. По ее словам, с момента ухода ее бабушки из жизни по квартире накопились долги, которые она не могла оплатить самостоятельно, не являясь полноправной владелицей недвижимости.

«Теперь нужно поехать в управляющую компанию, все переоформить на себя, все счета. Чтобы можно было уже самостоятельно все оплачивать», — добавила бывшая участница телестройки.