Рэпер Канье Уэст сравнил себя с Иисусом и Гитлером

Рэпер Канье Уэст произнес неожиданную десятиминутную речь в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Об этом пишет TMZ. Издание отмечает, что очевидцы заподозрили рэпера в новом нервном срыве, поскольку он снова выкрикивал антисемитские высказывания, посылал известные бренды и сравнивал себя с Иисусом Христом и Гитлером. "Иисус Христос, Гитлер и Йе! Спонсируйте это!" - причал он. Также он заявил, что "сионисты" якобы завладели всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе. Кроме того, продолжил Канье, он не поддержит Дональда Трампа в новой президентской гонке, пока тот не освободит из тюрьмы главаря уличной банды Лэрри Гувера. В 2020 году стало известно о биполярном расстройстве личности у Канье Уэста. Он регулярно попадает в скандальные новости из-за своих высказываний о евреях и движении BLM. Накануне стало известно, что жена Канье Уэста хочет его бросить из-за требования "быть немой".