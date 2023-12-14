Тимати рассказал, за кого проголосует на президентских выборах

Популярный российский певец Тимати рассказал в интервью «Газете.Ru», что намеревается голосовать на выборах в 2024 году за Владимира Путина, так как считает его сильнейшим лидером.

Журналисты во время открытия фастфуд-проекта Stars Coffee и Domino Pizza задали рэперу ряд вопросов, в том числе, спросили его о том, за кого он будет голосовать на выборах.

«Владимир Владимирович Путин. Ничего не меняется. Я на самом деле считаю его сильнейшим лидером и считаю, что России очень повезло», — подчеркнул Тимати.

Музыкант отметил, что при действующем президенте Россия стала сильной, независимой, западные страны не смогли ее сломать никакими санкциями и регулировками.

По его словам, в последние годы российская экономика стала только сильнее, валовой продукт начал постепенный рост.

«В России живут офигенные люди. Я каждый день радуюсь, что я родился здесь, а не где-то еще», — отметил Тимати.