«Это бесполезные вещи»: Валерия о подарках близким на Новый год

«Я раньше, лет десять назад, очень суетилась по этому поводу. Мне нравился процесс выбора подарков. Я ходила по магазинам, выбирала каждому свой подарок. Но, как правило, потом выяснялось, что это бесполезные вещи. Поэтому сейчас легче отношусь к выбору подарков. Как правило, заранее спрашиваю, что кому нужно», — уточнила Валерия.

При этом исполнительница призналась, что уже давно не строит планы на следующий год. По словам звезды, у нее не получается распланировать даже один день из-за часто меняющихся планов. Валерия пыталась систематизировать свои планы, записывать их на листе. Со временем певица осознала бессмысленность своих поступков и перестала планировать, так как она расстраивается, когда не может выполнить намеченное.