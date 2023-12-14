Собчак рассказала, как проведет Новый год

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила в беседе с mk.ru, что проведет Новый год с семьей.

По словам Собчак, на празднике соберутся ее мать Людмила Нарусова, сын Платон, муж Константин Богомолов, его дочь Анна от Дарьи Мороз и мать Ольга Ульянова.

«Мы глобально переживаем довольно сложные времена, и когда ты ищешь комфорт и ощущение стабильности в своей семье, это то, что тебя спасает и в любой ситуации делает тебя сильнее», — рассказала артистка.

В беседе Собчак также призналась, что ее сын все еще верит в Деда Мороза. Журналистка пошутила, что ей даже бывает «обидно» из-за того, что «все лавры достаются Деду Морозу». Телеведущая отметила, что в выборе презентов ее сын постоянен и «консервативен». Мальчику нравится конструктор.

Собчак рассказала, что старается не баловать сына. Она не покупает ему современные гаджеты и одевает в простых магазинах. По словам телеведущей, мальчик не знает отличия фирменной одежды от нефирменной.