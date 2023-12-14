Большой новогодний концерт Линды состоится в Москве

Большой новогодний концерт певицы Линды состоится в субботу, 30 декабря, в клубе «16 Тонн». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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По словам организаторов, это будет ни с чем не сравнимое мероприятие, которое никого не оставит равнодушным. В программе прозвучат как песни из нового альбома «ДНК Мира», так и всеми любимые хиты артистки, например, «Ворона», «Мало огня», «Северный ветер» и многие другие. Концерт начнется в 20:00.

На прошлой неделе певица Ольга Серябкина выступила на станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии метро, которая стала площадкой проекта «Музыка в метро». Здесь она представила свой новый трек «Начнем все сначала». Также Серябкина исполнила хиты «Мама Люба», «Бывшие», «Одиночка» и «Не забыла».

20 ноября в столичном метрополитене стартовали открытые прослушивания шестого сезона проекта «Музыка в метро». Заявки на участие подали уже более 500 артистов и музыкальных коллективов. «Вечерняя Москва» побывала на одном из прослушиваний, которые прошли на Южном речном вокзале.