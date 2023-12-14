Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров подарил российской блогерше и певице Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) украшение за миллионы рублей. На соответствующие истории в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Известно, что инфлюэнсерша организовала мероприятие, на котором присутствовали журналистка Ксения Собчак, рэпер Тимати, певец Егор Крид и другие. Помимо этого, на торжестве присутствовал Киркоров, который исполнил ряд песен и вручил Овсянниковой бриллиантовое колье за восемь миллионов рублей.

На размещенных кадрах видно, как исполнитель самостоятельно надевает драгоценность с массивным камнем на шею блогерши. «Я хотел бы, чтобы это ожерелье украсило тебя. Это вот так должно быть красиво. Изумруд, жемчуг, бриллианты», — высказался Киркоров.