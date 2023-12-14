Айза передумала лишать Гуфа родительских прав

«К сожалению, я не умею просчитывать шаги и думать на перед. Никогда не считала себя глупой, но если я чувствую к человеку что-то, то действую по велению сердце, а не ума. Я не расчетливая, не корыстная, не дальновидная, и в моем возрасте этому уже не научиться. Но я буду осторожнее и холоднее», — заключила Айза (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).