Киркоров подарил молодой певице бриллиантовое ожерелье за 8 млн рублей

Певец Филипп Киркоров подарил артистке Маргарите Овсянниковой, известной под псевдонимом Margo, бриллиантовое ожерелье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным Telegram-канала, Киркоров вручил Овсянниковой украшение стоимостью 8 млн рублей на ее вечеринке. На мероприятии также присутствовали журналистка Ксения Собчак, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и Егор Крид.

14 декабря Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 12 млн 323 тыс. 675 рублей. По какой причине певец стал должником, неизвестно.

При этом накануне Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Киркоров погасил все долги перед налоговой — тогда, по данным издания, исполнитель был должен 5 587 333 рубля.