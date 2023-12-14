Возлюбленный Клавы Коки ответил на нападки артистов

Возлюбленный певицы Клавы Коки Александр Поверин ответил исполнительнице хита «Солнце-Монако» Люсе Чеботиной относительно ее высказываний о его избраннице. Обращение к Чеботиной он разместил на своей странице в социальной сети.

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«Есть ощущение, что некоторые артисты, которые завидуют ее счастью и хотят ее задеть, переходят границы. Лучше бы они следили за своей личной жизнью, а не осуждали выбор коллеги, с которой выступают на одной сцене», — написал он.

По словам Поверина, если бы эти артисты искренне хотели дать совет, они бы сделали это лично в разговоре с Клавой.

«А не раздавали на эту тему комментарии в СМИ, чтобы привлечь внимание. Хочу сказать одно: мы с Клавой счастливы, так оставьте никому не нужное мнение при себе», — заключил он.