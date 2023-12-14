Киркоров послал журналистку после вопроса о пластике лица

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров послал журналистку после того, как она задала ему вопрос, касающийся пластики лица. Об этом сообщает Telegram -канал Super.ru.

Исполнитель появился на светском мероприятии и начал отвечать на вопросы представителей СМИ — в какой-то момент он решил рассказать присутствующим, что пришел на празднование в образе рыцаря, после чего услышал запрос от корреспондента: «Филипп, развейте миф...».