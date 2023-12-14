«Доктор приносил нам бутылочку»: Колдун об алкоголе на «Фабрике звезд»

На «Фабрике звезд — 6» участники употребляли алкоголь вопреки запрету организаторов, рассказал NEWS.ru белорусский певец Дмитрий Колдун. По словам музыканта, спиртное на проект приносил доктор, который должен был следить за состоянием здоровья молодых людей.

Колдун рассказал об алкоголе на «Фабрике звезд»
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Кто-то постоянно приносил [алкоголь]. Например, доктор, который нас лечил, следил за нашим здоровьем, чтобы мы не сильно перегружались. Он приносил нам бутылочку, и с каждым разом нас оставалось все меньше и меньше на проекте, сначала мы ее делили на восьмерых, потом на семерых, потом нас пятеро уже осталось, — рассказал певец.

Колдун добавил, что с каждым днем на проекте становилось «веселее» благодаря доступности алкоголя, и ему было «по кайфу» держаться до финала на «Фабрике звезд». По его словам, несмотря на то что спиртное и секс на проекте были под запретом, участники этот пункт обходили.

Поэтому, в общем-то, все было: и секс, и алкоголь, — cказал Колдун.

Ранее Дмитрий Колдун высказался в поддержку «голубых огоньков», заявив, что зрителям нужно оставить право самостоятельно выбирать, смотреть эту программу или нет, сообщает «Слово и Дело». По его словам, люди, которым нравятся подобные передачи, не должны лишаться возможности посмотреть их в новогоднюю ночь. Он добавил, что «голубые огоньки» — это многолетняя новогодняя традиция, поэтому убирать их из сетки вещания было бы неправильно.