Колдун рассказал об алкоголе на «Фабрике звезд»

Кто-то постоянно приносил [алкоголь]. Например, доктор, который нас лечил, следил за нашим здоровьем, чтобы мы не сильно перегружались. Он приносил нам бутылочку, и с каждым разом нас оставалось все меньше и меньше на проекте, сначала мы ее делили на восьмерых, потом на семерых, потом нас пятеро уже осталось, — рассказал певец.