Шуфутинский объяснил передвижение на инвалидной коляске

«Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор», — сказал он, подчеркнув, что при этом может встать и станцевать.