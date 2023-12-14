Водонаева рассказала о поцелуе с бывшим возлюбленным Бузовой

Накануне на видеохостинге Rutube вышел очередной выпуск шоу "Злые языки". Экс-участница любовного реалити "Дом-2" пообщалась с ведущими и рассказала про один интересный случай из своей жизни. Алена Водонаева призналась, что однажды между ней и блогером Давидом Манукяном произошел весьма пикантный момент, а именно поцелуй.

Эти слова подтвердила общая подруга звезд Наташа Гасанханова. Ведущая YouTube-шоу "ДаДа – НетНет" рассказала, что в тот вечер они все вместе поехали в караоке-клуб, в котором по непонятным причинам была кровать. Экс-участница "Дома-2" решила немного прилечь, а блогер в этот момент наворачивал вокруг нее круги. После Наташа Гасанханова немного отвлеклась от пения и заметила, что парочка друг с другом целуется.

Сама Алена Водонаева, описывая эту ситуацию, отметила, что это был первый и единственный случай, когда она и Давид Манукян были близки. При этом блогерша призналась, что поцелуй с экс-возлюбленным Ольги Бузовой ей понравился. Рэп-исполнитель DAVA, по словам брюнетки, показал себя с наилучшей стороны. При этом более близких отношений у них не было. Алена Водонаева считает Манукяна своим другом.