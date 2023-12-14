Вайкуле и Галкин* выступили на юбилее латышского олигарха

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и певица Лайма Вайкуле выступили на дне рождения латышского миллионера Юлия Круминьша. О концерте в Латвии рассказал Telegram-канал «Diana Spletni Live».

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«Мероприятие прошло в недорогом актовом зале, где проходят слеты партии, в которой состоит именинник», — уточнила автор канала.

На 80-летии Круминьша Галкин исполнил песню «Листья желтые» на латышском языке, ему подпевала Вайкуле. В итоге певица попросила комика остановиться и продолжила песню сама.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.