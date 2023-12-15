Охлобыстин рассказал, что чуть не умер на Донбассе

Актер и сценарист Иван Охлобыстин в 2014 году поддержал присоединение Крыма, а после начала специальной военной операции начал приезжать на Донбасс с гуманитарной помощью. Его он часто посещает с семьей.

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По мнению Охлобыстина, важно показывать детям настоящую жизнь региона, на который долгое время совершала атаки Украина. По словам артиста, каждый должен вживую увидеть то, что происходит там.

Актер также рассказал, что вместе с семьей часто находился в зоне риска, когда посещал Донбасс.

— Мы раза четыре, а может, и больше были там с детьми. Ракеты прилетали прямо рядом с нами — за нами, перед нами. Под артиллерийские обстрелы мы попадали. Но нас господь бережет, — рассказал Иван Охлобыстин в беседе с «АиФ».

Недавно Иван Охлобыстин выразил свое мнение о релокантах. Он отметил, что часть тех, кто перебрался за границу «по глупости», необходимо простить. Актер также выразил надежду на то, что в России после специальной военной операции появятся новые звезды шоу-бизнеса.