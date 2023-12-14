Роза Сябитова оценила слова Волочковой о намерении выйти замуж в 2024 году

«Мне кажется, что Насте пора успокоиться, уже шестой десяток как-никак. У нее ведь очень много других забот, нужно вспомнить, что она мама прежде всего. Мне кажется, сублимировать другую историю нужно, реализовать себя в чем-то другом», — вспомнила Сябитова.