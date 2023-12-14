Шуфутинский объяснил, почему передвигается на инвалидной коляске

Певец Михаил Шуфутинский признался, что иногда передвигается на инвалидной коляске, и напомнил журналистам, что ему уже 75 лет. Слова артиста передает «СтарХит».

«Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор», — подчеркнул певец.

Шуфутинский отметил при этом, что он может вести активную творческую деятельность, а в доказательство актер резко вскочил со стула. «СтарХит» отмечает, что в начале 2023 года певец получил травму во время игры в хоккей. Он разбил копчик и потянул мышцу на ноге. Шуфутинскому пришлось долго восстанавливаться, но после реабилитации артист вернулся на сцену.