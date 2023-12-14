Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина рассказала, как артистка отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от певца Филиппа Киркорова. Газета.Ru

По ее словам, Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства. Она отметила, сейчас певице намного важнее заниматься своими творческими планами, которых, по словам адвоката, огромное количество. Lenta.ru