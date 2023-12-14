Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова
Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина рассказала, как артистка отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от певца Филиппа Киркорова. Газета.Ru
По ее словам, Успенская восприняла информацию об иске как малозначительную, с присущим ей чувством собственного достоинства. Она отметила, сейчас певице намного важнее заниматься своими творческими планами, которых, по словам адвоката, огромное количество. Lenta.ru
Кроме того, артистка сейчас занята написанием патриотических песен для поддержки российской армии в зоне спецоперации. По словам адвоката звезды, эта деятельность в настоящее время находится для нее в приоритете. Вечерняя Москва
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