Ида Галич показала фигуру в трусах

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном виде на новом фото. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 33-летняя знаменитость предстала в ванной комнате напротив зеркала в черных трусах с высокой посадкой и майке на широких бретелях. При этом звезда приподняла последнюю вверх, демонстрируя подтянутый живот с кубиками пресса.

Кроме того, Галич распустила волосы средней длины. На фото видно, что она отказалась от бюстгальтера.