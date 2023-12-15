Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Дочь российской актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее болеющая раком мать находится в стабильном состоянии, но улучшений нет. Об этом она заявила на своей странице в соцсетях.

Дочь болеющей раком Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
© соцсети Анастасии Заворотнюк

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала Анна Заворотнюк.

Так она ответила на вопрос о самочувствии актрисы.

Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому около четырех лет назад. В середине октября семья актрисы подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре. Дочь Заворотнюк рассказывала о страданиях матери.

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